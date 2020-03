Salut confirma que hi ha 131 casos actius

El Govern ha confirmat que, arran de les queixes per la manca d'informació que poden haver patit els familiars dels contagiats, està desenvolupant uns nous dispositius per tal de millorar els canals de comunicació. En aquest sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que en ser una situació d'excepcionalitat en la qual molts professionals de la sanitat que haurien de donar resposta a la malaltia estan contagiats, "ens hem centrat més en el tractament" i s'ha descuidat la comunicació. A hores d'ara, s'eleven a 133 els casos confirmats, amb 131 d'actius, un de curat i una defunció.

Pel que fa al personal sanitari, un dels dos focus del contagi, representa un terç de les persones contagiades amb 44 casos confirmats. En aquests moments, a l'hospital hi ha un total de 19 pacients i tres es troben a la Unitat de Cures Intensives amb intubació i ventilació mecànica. A banda, a l'UCI també hi ha dos possibles casos. De l'altre focus de contagi, el de la residència sociosanitària del Cedre, fins a vuit persones han donat positiu i dues es troben a l'hospital. "Hem tingut un pic a la nostra residència sociosanitària i per això s'ha pres mesures excepcionals, com traslladar alguns residents a un hotel". El ministre ha confirmat que hi ha una quarantena de residents amb un grau d'autonomia alt, que ja s'han traslladat a l'hotel i que durant la setmana se n'hi traslladarà més.

Dels nous resultats que han arribat aquest dilluns, els quals la meitat han donat negatiu, també hi ha un positiu al Centre d'Acollida d'Infants (CAI) de la Gavernera, el qual es troba aïllat amb cuidadors. A més, al CAI també hi ha una altra persona aïllada per galteres i s'està a l'espera dels resultats de dos altres membres del centre que haurien presentat símptomes. Benazet ha indicat que hi ha pendent de resultat un total de 20 analítiques i uns 30 casos són sospitosos de tenir la malatia. En aquest aspecte, el titular de Salut ha declarat que el camí que s'està seguint és l'adequat i que les mesures aniran donant resultats.

D'altra banda, Benazet ha afirmat que els temps d'espera per conèixer el resultat de les analítiques estan millorant; també, que s'espera disposar de la màquina de PCR abans de finalitzar el mes. Ha indicat, a més, que s'està començant a fer els tests ràpids de detecció d'anticossos que permetran millorar l'estudi epidemiològic de la pandèmica. Quant a la rebuda de medicament i d'aprovisionaments, el ministre ha descartat un possible bloqueig sanitari a les fronteres. "Ens va arribar una gran partida de guants i ara estem a l'espera de més mascaretes", ha declarat Benazet, que ha afegit que també s'ha de rebre ventiladors mecànics procedents d'Israel per ampliar la capacitat de ventilació mecànica de l'hospital. Tot i així, respecte a les mascaretes casolanes, ha manifestat que limiten el virus en un 75% i per tant, "donen un grau de protecció suficient" a les persones que no han d'estar contacte amb els pacients.