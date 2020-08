Salut cribrarà tot el personal de la CASS i continuarà amb els controls sectorials

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat, aquest dimecres, que a hores d’ara s’estan fent entre 300 i 350 TMA al dia i que properament s’elevarà el volum a 1.000, sobretot amb el retorn de les vacances de la població. Pel que fa als cribratges sectorials, ha recordat que els centres sociosanitaris fa dues setmanes que van ser objecte de controls i que només es va detectar el cas d’un treballador de la neteja i que precisament dijous es torna a fer el cribratge d’aquest centre afectat mentre que a la resta es tornarà a repetir el control en una setmana i mitja, perquè la voluntat és fer proves mensualment. Pel que fa a la CASS, on s’han detectat quatre casos qua han obligat a confinar 19 treballadors, es farà també aquest dijous un cribratge a tot el personal “per més seguretat”, ha manifestat el ministre de Salut, recordant que les persones afectades no tenien contacte amb els usuaris.

També s’està fent un cribratge al personal de l’hostaleria i de pistes. De moment s’han fet 300 proves, cap de les quals ha estat positiva. La setmana que ve, a més, es faran les controls al centre penitenciari. Pel que fa als centres escolars, el titular de Salut ha manifestat que aquest dijous es detallarà més el protocol però que es preveu cribrar alumnes a partir d’una certa edat i a tots els docents. També s’han iniciat converses amb l’associació de contractistes per fer controls al personal de la construcció i es demanarà a altres sectors la col·laboració per fer aquestes proves. El ministre ha manifestat que des del 10 de juliol i fins al 10 d’agost s’han fet 6.387 proves una xifra que s’eleva a les 10.000 si el període s’amplia fins al mes de juny.

El ministre ha volgut deixar clar que malgrat l’obertura del país al turisme la majoria de casos detectats des del 12 de juliol tenen a veure amb persones que surten a l’estranger, i que de vegades amb certes conductes “de més confiança” es contagien. En canvi, creu que s’està procedint correctament en la rebuda dels turistes però ha fet una crida a continuar sent “curosos” per evitar contagis. Quant a la gent jove, ha manifestat que no vol “estigmatitzar” aquest grup poblacional però ha recordat el paper que tenen per evitar contagiar-se.

Precisament quant a les persones que venen de fora i creuen que es poden haver contagiat, el ministre ha recordat que es pot anar a l’’stop lab’ de bombers però ha apel·lat a no abusar d’aquest servei. Així, ha dit que només haurien d’anar les persones assimptomàtiques que creguin que es poden haver contagiat i que esperin que passin entre 5 o 7 dies després del possible contagi. A més, ha apel·lat a què aquest servei es faci servir com a màxim un cop al mes ja que s’han trobat persones “que demanen hora cada setmana”.

També ha fet una crida a fer un ús adequat de la mascareta i ha lamentat “l’actitud perillosa” d’aquells que van fumant pel carrer amb la màscara abaixada. Així, ha recordat que s’han d’aturar i procurar que no tinguin a ningú a prop. “És un risc fumar mentre vas caminant, demano que no ho facin”, ha dit Martínez Benazet, recordant que això comporta un perill per a la persona que fuma i per als altres.

A l’últim i qüestionat sobre la notícia que Rússia ja tindria a punt una vacuna, ha recordat que Andorra està dins el projecte Covax, amb la qual cosa es tindria garantida, en una primera tongada, vacunes per al 20% de la població quan aquesta es demostri que és efectiva, un fet que s’espera per a la tardor del 2021. “Celebro que els projectes avancin”, ha conclòs.