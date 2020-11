Salut notifica 42 nous contagis i una nova alta a l'hospital

El contagi de 42 persones per Covid-19 durant les darreres hores ha provocat un nou augment en el nombre de casos actius, que se situen en 842. D'aquesta manera, segons ha informat aquest diumenge el Govern, el nombre de casos totals s'eleva a 6.712, dels quals 5.854 corresponen a la segona onada. Les altes ja ascendeixen fins a les 5.794 -4.989 de la segona onada- i el nombre de defuncions es manté en 76.

En relació amb la pressió hospitalària, un pacient ha estat donat d'alta, per la qual cosa actualment hi ha 19 persones a planta i 9 romanen a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on tres d'elles continuen requerint ventilació mecànica. A més, a la planta Covid habilitada al centre sociosanitari del Cedre continuen sense haver-hi casos positius.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 51 aules estan sota vigilància activa -18 aïllades totalment i 33 de manera parcial- i 61 continuen en vigilància passiva.