Salut posa data de caducitat a l'aïllament d’aules

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’adquisició de nous tests de saliva que haurien de permetre efectuar més cribratges i obtenir els resultats més ràpids, segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benaezet. És previst que arribin el mes vinent, i suposaran un canvi en la política que està aplicant el ministeri a les escoles.



Segons ha anunciat el dirigent, quan el nou sistema estigui en funcionament es passaran a fer tests a tots els escolars un cop per setmana. Amb aquesta radiografia de la situació setmanal a les aules, acabarà la situació actual de confinaments d’aules senceres quan es donen casos positius, i es passarà només a confinar els alumnes que donin positiu al test. Així doncs, cap a mitjan de novembre és previst que canviï el sistema de cribratge i d’aïllament a l’àmbit escolar.

Els centres educatius no seran els únics a sotmetre's a aquests tests ràpids. Es preveu començar a fer la prova d'antígens amb saliva també als residents als centres sociosanitaris i al personal dels serveis de turisme. Així, Benazet ha apuntat que aquest dijous, juntament amb la ministra de Turisme, Verònica Canals, presentaran l'estratègia a seguir de cara a la temporada d'hivern, quan es buscarà incrementar el testeig de les persones "basat en les tècniques que ja tenim com les PCR i les TMA juntament amb els tests d'antigen ràpids que poden ser amb saliva".



Amb aquests controls, es buscarà cobrir àmpliament a la població andorrana i es buscarà "cribrar una quantitat superior al 50% de la població setmanalment", ha declarat. De fet, ha remarcat que el focus estarà en una sèrie de grups com la població de risc, els centres sociosanitaris, el personal que es dedica al turisme i a les escoles. "Després podem anar fent un protocol que pugui anar passant a tota la població", ha comentat.



Des de l'executiu han explicat que els tests d'antigen són de fàcil utilització i que és una estratègia útil. En un principi, el Govern preveu que entre mitjans i finals de novembre puguin implementar ja aquesta estratègia de gestió, i han assegurat que ja tenen una partida demanada que arribarà en un parell de setmanes.