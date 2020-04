Salut assegura l'arribada de deu ventiladors mecànics

El ministre de Salut, Joan Martinez Benazet, ha explicat que sobre el material de protecció i ventiladors mecànics s'han estudiat diverses ofertes rebudes per part de diferents empreses. Finalment, han estat dues empreses les adjudicades que avançaran les compres fetes a la Xina, i que, segons Benazet, "s'han posat a disposició d'Andorra, aconseguint importar gran quantitat de productes de protecció a un preu molt baix". Pel que fa als ventiladors mecànics, Salut ha anunciat que ha aconseguit comprar deu ventiladors mecànics més, cinc dels quals ja són a l'UCI i cinc més estan en camí provinents de la Xina. A més, el ministre ha indicat que a diferència d'altres països, disposen de tot el material necessari per al personal mèdic i per a la població. El Govern ha destinat 4,3 milions d'euros a material sanitari per aquesta crisi, tot i que 1,4 milions es retornaran a l'executiu perquè finalment hi ha material que no s'ha acabat comprant.

Pel que fa a les mascaretes subministrades a través de les oficines de farmàcia, el ministre ha explicat que el cost per part del Govern és de 0,60 cèntims i les farmàcies les venen a 0,90 cèntims. En aquest sentit, ha assegurat que el Govern recupera part d'aquest import.

D'altra banda, Benazet s'ha referit a Salita i a les queixes rebudes sobre que no rebien material de protecció; en aquest sentit, Benazet ha assegurat que el director de l'entitat ha negat en tot moment problemes d'abastiment. Pel que fa als professionals cubans, el ministre ha anunciat que des d'aquest dimecres es troben treballant i donant suport a les diferents àrees de Salut.

Benazet també ha parlat sobre els parts, i ha explicat que cada país es regeix pels seus protocols. En el cas d'Andorra, només es disposa d'una sola institució, per la qual cosa el risc d'infecció és major tant pels professionals com pels progenitors, per la qual cosa no es permet l'entrada del pare a la intervenció. El ministre ha volgut llançar un missatge d'esperança a la població, assegurant que la corba es manté estable i que en cap moment el sistema sanitari del país s'ha vist col·lapsat. Per això mateix, ha volgut a animar a tothom a seguir amb el confinament.