Samarreta infantil de l'FC Andorra solidària per Unicef

Durant el mes d'agost es posaran a la venda 20 unitats de les samarretes tricolors infantils de l'FC Andorra a un preu de 40 euros que aniran íntegrament per les campanyes que el Comitè d'Unicef Andorra té en marxa. Aquesta venda solidària es troba en el marc de l'acord que uneix el club amb l'ONG i els interessats podran comprar les samarretes a les oficines d'Unicef entre les 9.30 i les 14.30 hores, per telèfon o pel correu info@unicef.ad. Tal com informen en un comunicat, en breu també es podran adquirir a través de la botiga en línia d'Unicef Andorra.

L'objecte d'aquesta acció és la recaptació de fons en favor dels projectes que porta a terme l'ONG tant a la República Centreafricana pels infants alliberats dels grups armats com al Bhutan pels infants amb discapacitat. A més, part dels diners també seran pel programa d'emergència obert per prevenir la Covid-19. Pel que fa a les samarretes, hi ha disponibles tres XS, sis S, cinc M, cinc L i una XL.