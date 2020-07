Després de patir aquest dilluns, el dia més calorós dels que van d'estiu, i en perspectiva que aquesta sigui una de les setmanes també amb les temperatures més altes, el Comú de Sant Julià de Lòria ha anunciat aquest dimarts que, per precaució, precinta les barbacoes de les zones habilitades per a pícnics a la parròquia. Una mesura temporal que adopten per “precaució vist el perill d'incendis per la calor”.