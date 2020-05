Sant Julià tomba el projecte del ràfting

El comú de Sant Julià de Lòria ha declarat desert el concurs per a la prestació del servei per a la pràctica del ràfting al riu Valira. Així s'ha fet públic aquest dimecres a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Així mateix, la corporació laurediana també ha decidit declarar desert el concurs per a la remodelació del passeig del riu, que havia d'anar des del casc urbà fins a la frontera del riu Runer.

El cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha posat de manifest que, tot i que l'edicte per a la remodelació del passeig ja estava adjudicat, és un projecte que estava condicionat per la viabilitat del ràfting. En deixar sense efecte la proposta en la qual tant va insistir l'excònsol lauredià, Josep Miquel Vila, i vist que el projecte tindria "una viabilitat molt dubtosa", la corporació ha decidit cancel·lar els dos concursos.

D'altra banda, Majoral també ha reconegut que al darrere de la decisió també hi ha motius econòmics. "El passeig del riu tenia un cost aproximat d'1,6 milions d'euros" i, tenint en compte la situació actual generada a conseqüència de la crisi sanitària, el comú ha reconegut que es tracta d'un preu al qual no pot fer front.

Cal recordar que durant el mes de juliol passat, i coincidint amb la festa major de la parròquia, ja es va posar en marxa una prova pilot per practicar ràfting en una extensió aproximada de quatre quilòmetres. Davant l'optimisme de Vila per l'atracció turística, FEDA es va mostrar contrària al projecte pel gran cabal d'aigua que requeria l'activitat.