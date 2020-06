Satisfaccio al centre del pais per l’arribada de turistes francesos

Els comerciants i restauradors de l'eix comercial d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany comencen a veure com els seus negocis tornen a reactivar-se amb l'arribada al país de visitants i turistes francesos. Els establiments ubicats al centre d'Andorra celebren l'arribada de públic estranger, necessària per tornar a reactivar el funcionament dels seus negocis. Així ho demostra el trànsit de vehicles amb matrícula francesa que es deixa veure per la capital i també per la parròquia escaldenca, així com el nombre de vehicles francesos estacionats als aparcaments comunals de les dues parròquies i les visites registrades als restaurants de l'eix comercial.

L'obertura de fronteres amb l'Estat veí ha esdevingut un fet indispensable per començar a reactivar l'economia interna, que ha estat més de dos mesos aturada a conseqüència de la Covid-19. Així mateix, cal recordar que, fins a la data, està permesa la mobilitat de ciutadans francesos al Principat, però no a l'inrevés. Aquesta situació canviarà a partir d'aquest dilluns, 15 de juny, després que el cap de Govern, Xavier Espot, confirmés que França ha fet oficial la reobertura de les seves fronteres per als andorrans a partir d'aquesta data.

Els comerciants i restauradors esperen que un cop Espanya suprimeixi les restriccions a la frontera l'arribada de turistes sigui més significativa.