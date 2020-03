Continuar fent teràpia, però confinats

L' aïllament domiciliari que tota la població està vivint ha provocat que s'hagin hagut d'adaptar les situacions que abans vivíem amb normalitat. De la mateixa manera que ara fem les gestions bancàries virtualment o demanem la compra a través d'Internet, també les teràpies psicològiques que segueixen moltes persones han deixat de fer-se en una consulta.



Des de l' Associació per a la defensa del jovent en risc d'Andorra (ADJRA) expliquen que els joves i els infants de les famílies que formen part de l'entitat, "fan les sessions amb els seus terapeutes a través del telèfon". Segons la seva presidenta, Sandra Cano, "el confinament està resultant estressant, tant per les famílies com per als joves, que són persones que necessiten socialitzar i l'aïllament no els fa cap bé". En aquest sentit, Cano destaca l'ajuda que els ha donat el Col·legi de Psicòlegs i el contacte permanent que tenen amb el departament d'Afers Socials, "que està seguint els casos de molt a prop i està donant un suport emocional molt important a les famílies que tenen nens amb TDAH, trastorns alimentaris, conductes de risc, traumes o addiccions".



Molts d'aquests menors es troben en centres d'internament dins i fora del país, i tenen les visites molt limitades. Si abans només veien els seus familiars una vegada a la setmana, ara s'han de conformar amb una videoconferència. "És la solució que han trobat els terapeutes. Fins ara les videotrucades no estaven permeses", però donada la situació els centres s'han reinventat. "El més important és que els joves entenguin que això no és una aturada del seu procés de recuperació ni un càstig, sinó l'adaptació a una situació que no podem controlar", assegura la presidenta de l'associació.



Des de la planta de psiquiatria infantil de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, la seva cap, Maria Giró, ha elaborat un pla de seguiment perquè "les famílies no tinguin els ulls tapats aquests dies d'aïllament" i en tot moment puguin està al cas dels seus fills.