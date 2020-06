Sèries i estiu, guia d’estrenes imprescindibles

Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de temps lliure, les plataformes mantenen un reservori d’estrenes amb les quals volen guanyar-se el favor dels espectadors que en plena canícula encara tenen ganes d’asseure’s davant de la pantalla.

El asesino sin rostro

Les sèries documentals de true crime ja fa temps que van deixar de ser un gènere marginal per convertir-se en una de les grans apostes de les plataformes. Per donar la benvinguda a l’estiu, la HBO estrena aquesta producció basada en la investigació de l’escriptora i periodista Michelle McNamara sobre l’assassí del Golden Gate. McNamara, morta l’any 2016, escrivia un blog sobre crims sense resoldre, True crime diaries, i durant anys va seguir la pista del criminal que durant els 70 i 80 va ser responsable de 50 violacions i 12 assassinats. La sèrie dona veu a les supervivents i els seus familiars i posa damunt la taula com els delictes sexuals han sigut tradicionalment amagats. HBO / 29 de juny

Desplazados

Després d’encarnar la conservadora Phyllis Schlafly a Mrs. America, Cate Blanchett estrena nova sèrie també amb empremta social. Desplazados se centra en quatre personatges -una hostessa de vol que fuig d’una secta, un refugiat afganès, un buròcrata ambiciós i un pare de tres fills que busca nous horitzons professionals- atrapats en un centre de detenció per a immigrants d’Austràlia. A més de ser una de les protagonistes de la sèrie, Blanchett també n’és una de les creadores i, segons ha explicat, una de les seves intencions és que els espectadors reflexionin sobre les polítiques d’immigració i els efectes que tenen en les persones. Netflix / 8 de juliol

Little voice

J.J. Abrams s’embarca en una sèrie romàntica sobre la diversitat musical de Nova York. El creador de Perdidos i Fringe no ho fa sol: la banda sonora és obra de la cantant i compositora Sara Bareilles, artífex del musical Waitress, nominat a quatre premis Tony i un Grammy. Amb una estètica que recorda Felicity, una de les primeres sèries d’Abrams, Little voice explica la història de Bess King (Brittany O’Grady), una cantant que busca fer carrera a Nova York malgrat trobar-se amb un rebuig constant i haver de fer front a problemes familiars.

Apple TV+ / 10 de juliol

Normal people

Gent normal, el llibre de Sally Rooney sobre la relació intermitent entre dos adolescents irlandesos -la Marianne i el Connell- al llarg dels anys, ha sigut un dels grans fenòmens literaris dels últims dos anys. Amb més de 500.000 còpies venudes només al Regne Unit, era difícil que la indústria es resistís a fer-ne una adaptació televisiva. La sèrie, emesa al Regne Unit, Irlanda i els EUA aquesta primavera, ha sigut un èxit de públic -va estar disponible sencera durant el confinament- i també de crítica: la periodista del Guardian Lucy Mangan assegura que “captura la bellesa i la brutalitat del primer amor a la perfecció”. Els responsables de donar vida a la parella protagonista són Paul Mescal i Daisey Edgar-Jones, dos actors pràcticament desconeguts (especialment ell) que ja s’han convertit en celebritats.

Starzplay / 16 de juliol

Por H o por B

Dues amigues de Parla, l’Hache i la Belén, es retroben quan es traslladen a un dels barris més moderns de Madrid, Malasaña. El contrast entre el seu xonisme i el postureig del barri cool de Madrid donarà lloc a un xoc cultural ple de situacions surrealistes. La comèdia és la continuació del curtmetratge Pipas, també dirigit per Manuela Burló Moreno i amb les mateixes protagonistes. La directora explica que la sèrie, que també compta amb Brays Efe i Itziar Castro, “mostra la realitat d’aquest embolcall que tots ens posem per intentar pertànyer a alguna cosa, tot i que després en adonem que el que és realment important és ser un mateix”. HBO / 22 juliol

Territorio Lovecraft

A més d’estrenar Little voice, J.J. Abrams s’uneix a Jordan Peele en una altra de les propostes fortes per a aquest estiu: Territorio Lovecraft, adaptació de la novel·la homònima de Matt Ruff. Durant els anys 50, l’Atticus inicia un road trip amb la seva amiga Laetitia i el seu oncle George per trobar el seu pare. És un viatge als terrors del racisme dels EUA, però també a monstres terrorífics que semblen sorgits dels llibres d’H.P. Lovecraft. HBO / Agost

El pájaro carpintero

Ethan Hawke protagonitza i produeix aquesta minisèrie ambientada a la Nord-amèrica de mitjans del segle XIX, quan comença el moviment per abolir l’esclavatge. La història està explicada des del punt de vista d’un jove esclau (Joshua Caleb Johnson) que acaba formant part del grup de seguidors de l’abolicionista John Brown (Ethan Hawke). Movistar+ / Agost



Disney+ ofereix el muntatge original de ‘Hamilton’

No és una sèrie, però és un dels continguts més esperats de Disney+. El 3 de juliol la plataforma estrenarà l’enregistrament del musical Hamilton amb el seu repartiment original. Creat per Lin-Manuel Miranda, es tracta del musical de Broadway de més èxit de l’última dècada: va guanyar tres premis Tony, un Grammy i el Pulitzer a la millor obra teatral. El musical explica la història del polític Alexander Hamilton, el primer secretari del Tresor dels Estats Units.