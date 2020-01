Ses Majestats, preparades per repartir regals

Milers de persones han rebut a Ses Majestats d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, pels carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany hores abans que reparteixin regals per les llars del Principat. Ho han fet acompanyats de 10 tones de caramels aptes per a celíacs que s'han llençat durant tot el trajecte. Ja fa 22 anys que les dues parròquies centrals preparen la cavalcada de manera conjunta, alternant cada any el punt de sortida i d'arribada.

La rua ha començat el camí a dos quarts de set de la tarda a l'avinguda Príncep Benlloch d'Andorra la Vella i ha recorregut les avingudes Carlemany, Copríncep de Gaulle, del Pessebre i de les Escoles i el carrer del Prat Gran, repartint caramels a tots els que s'aplegaven al voltant i que anaven equipats amb bosses, paraigües o les mateixes butxaques dels abrics. La comitiva ha continuat fins a la plaça Coprínceps, on el Carter Reial ha recollit les darreres cartes de les criatures dirigides a Ses Majestats d'Orient.

Organitzada per la Unió Pro Turisme d'Escaldes-Engordany i els comuns escaldenc i de la capital, en total hi han participat setze carrosses amb personatges sortints de l'imaginari i nfantil, del món del cinema o de la literatura, així com els Menairons d'Andorra la Vella. Rua que encapçalava un grup d'animació representant algun dels personatges més actuals. Prop de 500 persones formen part d'una de les nits més màgiques de l'any, entre col·laboradors dels reis Mags, participants en les diferents carrosses, equip de seguretat i acompanyants.