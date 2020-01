Sis estudiants nord-americans impartiran classes als alumnes de batxillerat

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el director general de negoci de Vall Banc, Gerard Albà, han signat aquest dijous i per tercer any consecutiu l’acord de col·laboració que fa possible que el programa MISTI tingui cabuda al Principat. En aquesta edició, sis estudiants (quatre noies i dos nois) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) impartiran fins al 30 de gener, classes als alumnes de batxillerat dels tres sistemes educatius del Principat.

Tal com ha apuntat la directora d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’estudi, Meritxell Gallo, “els sis participants ja tenen experiència docent” i, a més, "han rebut una formació pedagògica específica abans de poder participar en aquest període a Andorra". Vilarrubla ha destacat que els objectius del programa són, especialment, “millorar les competències en anglès dels estudiants i despertar vocacions científiques”.

Per la seva banda, Albà ha explicat que “estem convençuts del valor afegit i el prestigi que significa comptar amb un dels centres amb més notorietat del món. La interacció dels estudiants en aquest projecte permetrà aportar talent” i, ha afegit, “veiem aquesta col·laboració com una inversió a llarg termini per Andorra”.

Els estudiants han estat sotmesos a diverses proves i entrevistes abans de ser els escollits de manera definitiva. En aquest sentit, Vilarrubla s'ha sentit orgullosa que hagin triat Andorra per davant de la resta de paisos El programa d’intercanvi va néixer el 2018 i s’emmarca en el conveni de col·laboració amb aquest prestigiós centre universitari nord-americà.