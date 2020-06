Sorolls i embriaguesa, les conductes més sancionades durant l'emergència sanitària

L’aixecament parcial de l’emergència sanitària decretada pel Govern a principis del mes de juny va comportar l’aixecament d’un seguit de mesures, especialment relacionades amb el confinament o amb les restriccions d’activitats. I en aquests gairebé tres mesos d’emergència la policia va imposar 200 sancions per infraccions a la llei de seguretat pública i altres 600 sancions per infraccions al Codi de la circulació, tal com han informat des del cos d'ordre.

Segons concreten des de la policia, la majoria d'aquestes intervencions policials relacionades amb la seguretat pública en aquest període van tenir a veure amb sorolls, embriaguesa pública (com per exemple 'botellons') i alteracions de l'ordre públic.

Ja al començament del confinament la policia va fer un primer balanç de les actuacions dutes a terme i va assenyalar que els comportaments incívics relacionats amb el soroll eren els més habituals i, en aquell moment, curiosament, era Canillo la que registrava el major nombre de sancions.