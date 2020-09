Encamp acull la primera Spartan d'Europa post-Covid

L'Spartan Race aterra aquest cap de setmana a Encamp per cinquè any consecutiu. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el canvi d'ubicació, que passarà de celebrar-se a Grau Roig per fer-ho al nucli urbà de la parròquia, als Cortals i a les Pardines. Segons ha detallat aquest dijous el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú, Nino Marot, l'ocupació hotelera per aquest cap de setmana se situa en el 90%, malgrat que l'aforament de la competició s'hagi reduït a 1.500 participants entre divendres, dissabte i diumenge. Es tracta, per tant, d'una bona notícia per la corporació, que espera "tenir un retorn econòmic important" gràcies a les pernoctacions dels inscrits i els seus familiars i a les consumicions que puguin fer en els comerços de la vila.

De cara a l'esdeveniment, es disposarà de gairebé la totalitat dels agents de circulació de la parròquia per tal de controlar que no hi hagi aglomeracions i que es respectin les mesures sanitàries. A més, hi haurà tres informadors que seran els encarregats de dirigir els visitants i evitaran que els ciutadans s'aturin davant de cada prova. També s'ha contractat setze efectius de seguretat privada per establir un major control en els accessos a l'esdeveniment. Per la seva banda, el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, s'ha felicitat per haver trobat una alternativa a la competició, ja que el canvi de data ha estat clau per poder-la tirar endavant. Es tracta d'una prova que permet "allargar la temporada d'estiu" i és la primera que se celebra a escala europea un cop s'ha aixecat el confinament.

El director general de l'Spartan Race Espanya, Àngel Sanz, s'ha mostrat satisfet pel canvi d'ubicació i ha indicat que el nou recorregut "és brutal", fins i tot millor que en l'anterior indret. L'organització ha hagut de dur a terme un treball intens pel que fa a la modificació del recorregut i l'adaptació de la competició als nous aforaments. Entre les principals novetats, s'han eliminat les proves relacionades amb l'aigua i el fang; s'han promocionat les inscripcions en línia; s'ha establert mesures com l'esglaonament dels participants a la sortida; serà obligatori l'ús de la mascareta en aquells moments on es transiti pel centre del poble; els participants hauran de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de cada prova; no es permetrà que hi hagi públic; s'ha incrementat el nombre d'avituallaments, i s'ha eliminat el càtering i l'entrega de premis.

Per últim, Sanz s'ha mostrat obert a l'elecció d'Encamp com a la pròxima seu del Campionat d'Europa, ja que "estem fent els passos necessaris perquè això sigui una realitat". "Ho proposarem i ens encantaria que això passés", ha afegit. A banda, davant les queixes d'alguns dels inscrits pel canvi d'ubicació, el màxim responsable de l'Spartan Race ha defensat que "em sembla atrevit que ho critiquin abans de veure el resultat", ja que, si la de Grau Roig era "una de les millors proves del món", aquesta "la supera".