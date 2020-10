L’'stop lab' comença a Encamp a ple rendiment

Ha obert a les 8 del matí i a les 11 ja hi havien passat gairebé la meitat dels usuaris que havien reservat per fer-se una PCR. L’'stop lab' (laboratori mòbil), que consisteix en dues furgonetes equipades de la Creu Roja, voltarà pel país en funció de les necessitats de cada poble o parròquia. Té capacitat per realitzar entre 120 i 150 tests diaris. Aquest dijous al matí a Encamp, parròquia que en aquests moments és l’epicentre dels contagis segons les dades del Govern, els usuaris han matinat per passar la PCR. En 24 hores o com a màxim 48 sabran si estan contagiats o no, segons ha explicat el director de Creu Roja, Jordi Fernández.



En el laboratori mòbil hi treballen divuit persones entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Per la primera experiència d’aquest matí, tot i que els usuaris s’han concentrat a primera hora, funciona de manera dinàmica, amb un temps d’espera per persona que ronda els 3 minuts. Les cites es donen amb intervals de 5 minuts, a través del metge referent o trucant al 821.955.