Traslladada a l'hospital amb helicòpter una participant de l'Sportiva Andorra Ultra

Una jove corredora participant a l'Sportiva Andorra Ultra, la cursa de muntanya que aquest cap de setmana se celebra a Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, ha hagut de ser traslladada a l'hospital després d'haver caigut a terra a pocs metres de l'arribada. Segons les fonts consultades s'hauria desmaiat mentre competia. Des del Cos de Bombers han confirmat que s'ha hagut de fer un servei sanitari amb helicòpter perquè la jove "no es trobava a la carretera" en el moment de l'incident, per la qual cosa s'ha procedit a engegar els protocols corresponents per traslladar-la a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

El cap de guàrdia del centre hospitalari ha explicat que la jove no tindria afectacions greus i, a hores d'ara, està sent avaluada. "En principi està estable", però ara se li han de fer diferents proves per veure "si es troba alguna cosa". Els bombers han rebut l'avís pels volts de les 15 hores i desconeixen quines són les causes que han portat la jove a caure a terra.