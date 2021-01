Tres andorrans, denunciats pels Mossos a la 'rave' de Llinars

El conseller d'Interior català, Miquel Sàmper, ha informat aquest dissabte en roda de premsa que entre les 215 persones denunciades en relació a la festa il·legal de Llinars del Vallès, tres són andorrans, 100 tenen passaport espanyol, 35 són francesos, 10 italians i la resta d'altres nacionalitats. Segons informen els Mossos d'Esquadra, també hi ha dues persones detingudes i cinc més investigades, i els agents han comissat tots els equips electrònics que s’utilitzaven per la 'rave'. La normativa per fets com els registrats a Llinars preveu sancions de 3.000 fins a 600.000 euros.



Els Mossos d’Esquadra han començat aquest dissabte al migdia el desallotjament de la festa il·legal que havia començat la nit de Cap d’Any. En el dispositiu hi han participat prop d'una vintena de furgonetes de la policia catalana, juntament amb altres vehicles de la policia local, un helicòpter i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Des del lloc dels fets, el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha explicat que a l'interior de la nau de Llinars del Vallès hi havia "més de 300 persones".



Cap a les 12 del migidia els agents han tallat l'electricitat que ha il·luminat i ha permès la música a la nau i han posat així fi a la festa. Malgrat la tensió, no s'han produït incidents greus, més enllà d'una petita càrrega quan els agents han entrat a la nau i els participants de la festa hi han respost amb el llançament de petits objectes, expliquen els testimonis.