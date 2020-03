Tres joves detinguts per una altra baralla al Carnaval d'Encamp

El Carnaval d'Encamp ha deixat tres detinguts per una altra baralla amb joves implicats. Segons informa la policia en el comunicat de balanç de detencions setmanal, el cos d'ordre va detenir la matinada de dilluns a dimarts de la setmana passada, cap a les 5, una noia de 18 anys, i dos nois de 19 i 21 anys, com a presumptes autors dels delictes de resistència greu i injúries. En una baralla multitudinària a la via pública, segons el relat policial, en el moment d'intervenir els agents un jove hauria tingut una actitud “molt alterada i agressiva” i, tot seguit, dues persones van entorpir el control policial. Pel que fa a la baralla del dia següent en què va resultar ferit un jove de 16 anys de la Seu d'Urgell, encara no hi ha cap persona detinguda, tot i que sí que hi hauria alguna persona identificada en relació a aquests fets.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 27 persones durant aquesta darrera setmana (del 24 de febrer a l’1 de març). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (6), contra el patrimoni (2), contra la seguretat del trànsit (11) i altres delictes (8).

A Andorra la Vella, els agents han detingut aquest cap de setmana un home resident de 35 anys després de ser requerits en un local nocturn, ja que hi havia un home provocant aldarulls i molestant la resta de clients, segons assegura la policia. En el moment d'intervenir els agents, el detingut presentava un estat important d'embriaguesa, va tenir un comportament “desafiant i arrogant” envers els agents, va desobeir les ordres dels funcionaris i va oposar una forta resistència a la seva detenció.

Les detencions a la capital aquest cap de setmana no s'han acabat aquí. Aquesta matinada la policia ha detingut un noi de 19 anys després que truqués en reiterades ocasions a la sala de control del despatx central de policia amb una actitud “ grollera i provocadora” assegurant tenir un problema en un local d'oci nocturn. Un dels funcionaris que el va atendre va ser injuriat “greument” pel detingut quan intentava explicar-li el dret d'admissió del qual poden fer ús els responsables del local, motiu pel qual posteriorment va ser detingut a l'exterior del local, amb símptomes “evidents” de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.

La prova de la bossa folrada

Pel que fa als delictes contra el patrimoni, la policia ha detingut aquest cap de setmana un home no resident de 39 anys a Escaldes-Engordany després de ser requerits en un establiment comercial d'Andorra la Vella, on el tenien identificat a través del sistema de videovigilància com l'autor del furt d'unes ulleres. Posteriorment, el cos d'ordre ha pogut constatar a través de les imatges que el mateix individu era l'autor de diversos furts efectuats en anteriors caps de setmana. Al final, la policia ha detingut l'individu a la via pública en possessió d'una bossa folrada, utilitzada per evitar els sistemes d'alarmes, i que era la mateixa que mostraven les imatges.

Per últim, cal destacar la detenció a Andorra la Vella d'un noi resident de 24 anys, empleat d'un hotel d'aquesta parròquia. A finals del mes de desembre del 2019, la direcció de l'hotel va cursar denúncia per la sostracció d’una caixa forta de l’interior de l’armari d’un despatx (on hi havia una quantitat de diners superior als 6.000 euros, entre d'altres objectes).