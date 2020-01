Tres o quatre donacions l'any, les xifres ideals per al banc de sang de Catalunya

El promotor del Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST), Albert Bobet, ha confirmat aquest dimarts que el nombre de donacions anuals de sang per a ser "autosuficients" se situa en quatre vegades per als homes i tres pel que fa a les dones. Tot i no assolir aquesta xifra, ha confirmat que l'estoc del Banc de Sang de Catalunya conté en l'actualitat unes 8.000 bosses, 2.000 menys que la xifra ideal. Bobet ha fet aquestes declaracions durant la celebració de la primera campanya de donació de sang de la Creu Roja organitzada pels alumnes de primer curs de segona ensenyança de l'escola andorrana d'Encamp, Ordino i Santa Coloma. Un esdeveniment en el qual hi han pres part fins a 350 alumnes.

La jornada, com ja es va anunciar la setmana passada, s'allargarà fins a les 20 hores, moment en què es tancaran les portes. El secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí, ha manifestat estar "molt content" per l'ambient viscut des de l'inici de la jornada, ja que hi ha hagut "molt ambient" i els infants "estan molt implicats". Les previsions per a les quatre campanyes d'enguany són bones, ja que s'espera superar les 1.300 donacions efectives registrades el 2019. Tot i el gran nombre de persones que participen en les campanyes, Saurí ha indicat que encara són "deficitàries", ja que la sang és quelcom que "malauradament es necessita molt". Quant al nombre de població andorrana en comparació amb les donacions obtingudes, des de la Creu Roja es creu que són dades molt satisfactòries perquè "tenim una població jove i això fa que els nombres siguin bons".

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha indicat que s'intenta que tots els projectes que s'inicien al sistema educatiu andorrà tinguin "aquest vessant solidari" i que ajudin als alumnes a veure que "l'esforç que han fet té un resultat en benefici de la població". Per tant, està previst que el projecte es repeteixi els anys vinents amb la voluntat de millorar tot allò que no funciona i, a més, "es pot convidar a alumnes d'altres sistemes educatius".

Valoració PISA for School

L'acte també ha servit perquè Vilarrubla valori l'informe PISA for School al qual el sistema educatiu andorrà es va adherir el curs 2017-2018. La ministra ha confirmat que aquest mecanisme té com a finalitat la millora a les escoles i, en aquest sentit, "estem molt satisfets de tenir aquestes valoracions perquè sense dades no podem actuar" i, per tant, el que s'ha anat fent aquest primer trimestre de l'any és elaborar uns "plans de millora" que, a partir d'ara, s'aniran implementant. Aquestes millores no suposen una càrrega pressupostària, ja que només ha implicat "una redistribució dels recursos que teníem". Així doncs, els principals aspectes a millorar, segons Vilarrubla, és "tota la part d'expressió i comunicació", un aspecte que per al ministeri suposa "un repte".

D'altra banda, pel que fa a noves titulacions per als alumnes de formació professional, la ministra ha explicat que encara s'està treballant i, per tant, el curs vinent encara no hi haurà noves branques educatives, tot i que sí que s'experimentaran "c anvis interns metodològics que veurem pròximament".