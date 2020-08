La UCE canvia Prada de Conflent per Canillo

L a 33a diada andorrana emmarcada en la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) se celebrarà per primera vegada al Principat. Enguany, la jornada de conferències tindrà per tema ‘Andorra i la multiculturalitat’ i es realitzarà el 22 d’agost a l’auditori del Palau de Gel de Canillo. Al llarg de tot el dia hi ha previstes dotze xerrades presencials, el passi de tres ponències enregistrades i tretze no presencials que seran en directe per videoconferència. Segons ha explicat la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, “estem a l’espera que el ministeri de Salut ens confirmi quantes persones podran venir de públic, ja que a l’espai hi caben fins a 300, però per ara mateix per qüestions sanitàries tenim limitat l’aforament a 40 assistents”. De moment, la SAC permetrà reservar una plaça, tot i que tindrà les portes obertes de l’auditori per deixar entrar públic si no s’ha omplert l’espai. En qualsevol cas, tota la jornada serà enregistrada perquè qualsevol pugui veure posteriorment les conferències.

Sobre la temàtica d’enguany, la presidenta de la SAC ha destacat que “serà un calidoscopi sobre la diversitat cultural de la societat andorrana” i ha avançat que nombroses persones de diferents nacionalitats que viuen al país aportaran la seva experiència.

Edició virtual

La decisió de traslladar excepcionalment la diada andorrana de la UCE al país es deu a l’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, que ha obligat a fer de manera virtual totes les classes i activitats que la Universitat Catalana d’Estiu oferirà del 16 al 23 d’agost des de Prada de Conflent. Tal com ha detallat Mach, tota l’activitat de la UCE es durà a terme a la seva seu però seran retransmesa per ‘streaming’. Entre els ponents i assistents més destacats hi haurà l’expresident català i eurodiputat, Carles Puigdemont; el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i el vicepresident Pere Aragonès.

El fruit de l’any passat

La presentació de la jornada d’aquest 2020 també ha servit per presentar el llibre que recull totes les reflexions que es van poder copsar en l’edició de l’any passat, la qual va tenir l’economia circular com a eix central. L’assessora territorial a Andorra de la UCE, Marta Fonolleda, ha dit en aquest sentit que “en els últims anys s’ha avançat molt en el reciclatge, però l’economia circular ens fa donar un pas més”. Per la seva banda, el director general de FEDA, Albert Moles, ha afegit que “la temàtica del llibre va molt en sintonia amb els valors i objectius que té la companyia”, a més d’agrair l’oportunitat de patrocinar unes jornades tan important per a la ciutadania dels països de parla catalana com les de la UCE.