L'UdA aposta per les classes presencials

La Universitat d’Andorra ( UdA) iniciarà els dies 9 i 10 de setembre les classes lectives per als estudiants dels diferents ensenyaments que s’hi ofereixen en la modalitat de docència presencial (bàsicament en les àrees d’educació, empresa, infermeria i informàtica), mirant de mantenir el màxim nivell de presencialitat possible, combinat amb la virtualització en els casos que sigui necessari. Amb tot, aquesta modalitat mixta podria ser objecte de canvis docents, metodològics i avaluatius d’acord amb l’evolució de la situació sanitària que pugui provocar la Covid-19, informa aquest dijous el centre docent en un comunicat.

La programació del curs 2020-21 s’ha elaborat tenint en compte la normativa sanitària, que regula, entre d’altres mesures preventives, la distància física interpersonal de seguretat i l’ús generalitzat de la mascareta. Així, per oferir la màxima presencialitat possible, l’UdA ha programat l’activitat docent de manera que es pugui adaptar a les condicions de l’espai, respectant constantment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones, i amb mascareta obligatòria tant dins com fora de les aules.

De fet, s’han tingut en compte els diferents escenaris per poder reaccionar amb immediatesa en cada cas: des de la situació de normalitat fins a l’escenari de suspensió de l’activitat presencial, passant per l’actual situació de limitació dels aforaments i de manteniment de mesures de seguretat en l’activitat presencial. Es preveu anar adaptant la metodologia i els grups en funció dels efectius i de l’evolució de l’epidèmia durant el curs acadèmic.

En l’escenari actual, es podran impartir les classes presencials amb normalitat per a bona part dels grups, ja que l’aforament de les aules serà suficient per poder acollir alhora la totalitat dels estudiants. En el cas dels grups més nombrosos d’estudiants presencials, es disposa d’espais amb més aforament al Centre cultural i de congressos lauredià, un equipament cultural contigu a la universitat que cedeix el comú de Sant Julià de Lòria. També es podran oferir sessions virtuals a través de la plataforma d’aules de videoconferència que ha implementat la mateixa universitat.

Els estudiants han estat distribuïts en tres grups horaris diferents, amb quinze minuts de diferència, per evitar aglomeracions a les hores d’entrada i de sortida de les classes, com també durant les pauses. Així, per exemple, els estudiants de l’àrea d’empresa començaran les classes quinze minuts abans del punt horari habitual, mentre que els d’infermeria començaran a l’hora en punt.

En el cas hipotètic d’una nova suspensió total de l’activitat presencial a la universitat, s’ha previst oferir el màxim de sessions lectives a través de les plataformes telemàtiques i es treballarà perquè els estudiants puguin finalitzar els mòduls o assignatures en el temps previst. En aquest escenari es preveu que les proves d’avaluació continuada o finals es facin de manera virtual i simultània, a partir de les eines d’avaluació, com ara els qüestionaris, que ja es van utilitzar durant el període de confinament del curs acadèmic 2019-20.

En general, a més de les accions previstes als diferents plans de contingència, també es preveu un major acompanyament del conjunt d’estudiants, especialment dels de primer curs. Per aconseguir aquest propòsit, s’ha reforçat la figura de professor mentor i s’incrementarà l’atenció personalitzada a través de tutories individuals o en grups reduïts, a més de potenciar l’ús del campus virtual per fomentar el diàleg, la discussió i la col·laboració entre els estudiants.