L'UdA ofereix set seminaris virtuals sobre qüestions d'interès general

La Universitat d’Andorra (UdA) ha programat un total de set seminaris virtuals, coneguts com a webinars, que tindran lloc del 17 d’abril al 7 de maig, sobre qüestions d’interès per a la ciutadania durant el confinament. Tal com informen des de l'UdA, els webinars, d’una hora i mitja cadascun, tenen com a objectiu donar eines a la població per poder afrontar aquesta situació excepcional des del punt de vista de la salut i l’educació i aniran a càrrec de professionals experts en aquests àmbits.

El programa s’iniciarà el 17 d’abril amb un webinar per aprendre a fer bons vídeos educatius a càrrec de Carles Porté, professor especialitzat en educació i TIC. El 22 d’abril, la formadora, consultora i 'coach' Núria Prenafeta oferirà una formació sobre apoderament i resiliència en temps de crisi, en el qual ajudarà a comprendre, entre d’altres qüestions, la relació que hi ha entre pensament, cos i emocions.

La següent sessió tindrà lloc el 24 d’abril i tractarà sobre com tenir cura de la salut mental en el repte del confinament. Anirà a càrrec de Meritxell Camp, psicòloga clínica i forense especialista en teràpia familiar. El 28 d’abril serà el torn del seminari dirigit a estimular la creativitat, i serà impartit per la doctora en Psicologia Meritxell Cano. Núria Prenafeta oferirà una segona proposta el 30 d’abril, en aquest cas dedicada al 'mindfulness' i altres tècniques senzilles de benestar emocional.

Ja al mes de maig, el dia 4 serà el torn del webinar sobre consells nutricionals per afrontar millor la situació d’estrès, a càrrec d’Alba Reguant, llicenciada en farmàcia i diplomada en nutrició humana i dietètica. Finalment, el 7 de maig, el cicle de webinars clourà amb una altra proposta de la psicòloga Meritxell Cano, en aquest dedicada a conèixer les intel·ligències múltiples.

Tots els webinars són gratuïts, les places són limitades a 50 i cal inscripció prèvia. Els participants obtindran un certificat d’assistència emès per la Universitat d’Andorra.