La Unió Hotelera es desmarca de la concentració de protesta de la restauració

Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) han difós aquest dimecres un comunicat segons el qual es desmarquen de ser al darrera de la concentració de protesta que prepara la restauració davant del Govern. “Volem informar que no som els impulsors de la mobilització prevista pel divendres vinent davant l’edifici del Govern. Aquesta mobilització denota la gravíssima situació en la qual es troba el sector i la respectem sempre que es faci d’una manera pacífica i respectant totes les mesures de seguretat necessàries”.



L'UHA afegeix que no hi assistirà. “Com a associació no hi prendrem part perquè creiem que la millor manera de reivindicar-se és continuar treballant i negociant amb les institucions com ho venim fent des de l’inici d’aquesta pandèmia, tot i que respectem que a títol personal qualsevol dels nostres associats s’hi pugui sumar”.