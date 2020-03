L'USdA demana 1.200 euros mensuals pels treballadors acomiadats

La Unió Sindical d'Andorra (USdA), a través d'una carta dirigida al cap de Govern, Xavier Espot, reclama una renda de subsistència de 1.200 euros mensuals per a tots els treballadors que hagin estat acomiadats a partir del 14 de març, a fi de poder fer front a les seves necessitats bàsiques. En aquest sentit, des de l'USdA apel·len a la sensibilitat social del Govern en aquests moments tan durs i entenen que no es pot deixar ningú sense recursos. A més, també comenten que Andorra no està dotada de les mesures de protecció necessàries per poder donar resposta als problemes socials en casos d'emergència.

D'altra banda, recorden al cap de Govern que des del sindicat han demanat en nombroses ocasions que s'estableixi un subsidi d'atur contributiu com a mesura de protecció social, tot i que lamenten que aquesta proposta sempre ha estat ignorada pel Govern.