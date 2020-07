Valoració positiva de les mesures de seguretat de la OTSO Travessa d'Encamp

La OTSO Travessa d'Encamp ha inaugurat aquest diumenge al matí la temporada de curses de muntanya d'estiu a Andorra amb moltes adaptacions per tal de seguir les mesures de seguretat per la Covid-19 i amb una bona valoració per part de l'organització i també dels corredors. Així, l'arribada de la cursa s'ha fet a la plaça dels Arínsols d'Encamp i els guanyadors en la prova absoluta han estat Jordi Alís per la categoria masculina i Núria Gil en la femenina. En aquesta 37a edició de la cursa hi han participat un total de 300 persones i els corredors de les diferents categories han sortit tots d'un en un amb una diferència de 20 segons per no concentrar una gran quantitat de gent a la sortida. Sobre l'organització, el conseller de Joventut i Esports del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez, ha indicat que no els ha suposat cap problema organitzar la cursa però ha explicat que "ens hem de començar a habituar a organitzar aquests esdeveniments d'una nova manera".

En aquesta línia, ha comentat que des del primer moment han diferenciat la part de corredors i la part del públic, establint un circuit per tots els que entren i surten de la plaça. "El públic no els pot acompanyar dintre la plaça" i es va demanar que portessin el mínim de públic possible, ha declarat Fernàndez, qui ha afegit que hi ha una zona únicament per corredors i una zona pel públic. Tot aquest protocol ha estat treballat per l'organització juntament amb el comú i validat pel Govern. Així, els corredors havien de dur mascareta i també s'ha habilitat gel hidroalcohòlic durant la cursa i a l'arribada. Un dels altres aspectes que més ha canviat han estat els avituallaments, ja que abans de la Covid-19 un corredor arribava, agafava el que volia i seguia. Això no ha estat així, i els corredors s'havien d'aturar, dur la mascareta i demanar el que volien de menjar perquè te l'havien de servir.

Quant als corredors, Fernàndez ha subratllat que no era nou per a ells perquè ja tenen molt interioritzat que a partir d'ara les curses seran diferents. En aquest sentit, la guanyadora absoluta femenina, Núria Gil, ha donat les gràcies a l'organització per la cursa i ha indicat que les mesures han estat genials perquè en tot moment ha estat tot molt controlat. Tot i així, ha subratllat que el fet de sortir cada 20 segons feia plantejar-se la cursa com una contrarellotge pel fet de no tenir referències. "Estàs per muntanya i hi ha vegades que hi ha zones que et deixes anar", ha declarat Gil, qui ha afegit que era una sensació estranya pel fet de tenir moments durs i no saber en quina posició anaves.