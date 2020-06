Vives adreça un "missatge d'esperança" en el comiat a les 52 víctimes del coronavirus

Les famílies de les 52 persones que han perdut la vida pel coronavirus han pogut donar aquest dilluns l'últim adéu als seus estimats en una missa funeral que s'ha celebrat a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Es tracta, per tant, del darrer acte d'acomiadament després dels tres dies de dol decretats pel Govern i de nombrosos minuts de silenci en record de les víctimes. L'homilia ha estat presidida per l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, que ha pregat per les persones que s'ha endut la Covid-19 i ha encoratjat les famílies a seguir endavant. Vives també ha adreçat un "missatge d'esperança" a totes les persones grans i també a aquelles més vulnerables, especialment a les que viuen a les residències o soles a les seves llars, així com als infants d'Andorra. "Fem-los saber que els estimem i que els necessitem, que volem tenir-los amb nosaltres i que trobin solucions a les seves necessitats", ha manifestat.

Tampoc han faltat les paraules d'agraïment per tota aquella gent que, "amb treball i sacrifici", han fet possible que el Principat hagi superat la pandèmia. També s'ha adreçat a les autoritats presents, que han d'ajudar als andorrans a sortir "units i enfortits d'aquesta prova". Vives no ha deixat de banda durant el seu discurs la tasca dels sanitaris durant aquest temps, qui han estat claus perquè "la sanitat i el país funcionessin", així com el paper protagonista que han jugat els educadors i entitats com la Creu Roja, Càritas i d'altres que han ofert la seva col·laboració de manera desinteressada. Així, mentre els efectes de la pandèmia no remetin i el país es pugui refer sanitàriament i econòmicament, el copríncep ha demanat que "estiguem pendents dels més vulnerables" i "visquem amb confiança, amor i esperança". I és que "la recuperació serà possible si tots hi posem esforç i sacrifici", ha sentenciat.

L'arquebisbe d'Urgell ha recordat que, precisament, en moments com aquest és quan "ens adonem del que és essencial a la vida i del que no ho és", i ha recordat el paper fonamental que juguen les famílies, els amics, els avis o els infants. És amb aquest esperit que també ha demanat que "no ens desgastem entre nosaltres", i que "estimem, encara més, al país, les seves persones i les seves institucions". Segons Vives cada institució "ha fet el que li pertocava", mirant sempre de no envair competències entre els uns i els altres. El copríncep s'ha mostrat conscient que la ferida del comiat encara continua oberta, però l'acte d'aquest vespre ha de servir com l'acomiadament que anteriorment no s'ha pogut celebrar de la manera adequada.

La música en directe composta per Ignacio Ribas ha estat l'encarregada de donar el toc d'emoció a l'esdeveniment. Al llarg de l'homilia, s'han pogut escoltar diverses composicions acompanyades per un clarinet, l'orgue i la veu d'una soprano. Cal destacar que la celebració no s'ha pogut celebrar de la manera que es fa habitualment, ja que les mascaretes i el gel hidroalcohòlic han fet acte de presència des del primer minut, així com la distància social. Un dels instants més emotius ha estat a l'inici de l'esdeveniment, ja que ha estat el moment en el qual les famílies han encès un llantió en memòria dels seus difunts. En acabar l'homilia, Vives i el cap de Govern, Xavier Espot, així com mossèn Ramon Sàrries, s'han adreçat a les famílies per transmetre, de primera mà, el seu condol.