Primer dia sense que s'hagi registrat cap nou cas de coronavirus

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest dimarts que el nombre total de positius es manté en 717. És el primer cop que la xifra de contagis no varia en 24 hores. Del total de casos, 398 són actius i fins a 282 persones ja han estat curades. El ministre, però, ha lamentat la defunció d'una persona de 93 anys, provinent del centre sociosanitari Salita, que eleva a 37 les morts per Covid-19.

Entre els sanitaris hi ha 55 infectats i també hi ha 9 positius que formen part dels cossos especials. Segons ha detallat Benazet, a l'hospital hi ha 35 positius, dels quals 18 estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i 14 d'ells es troben amb ventilació mecànica. Una de les notícies de les quals s'ha felicitat el titular de Salut és que dues d'aquestes persones que necessiten ventilació estan "a punt" de ser extubades. També ha recordat que al Cedre hi ha actualment 35 casos positius, dels quals 15 provenen de Salita. En aquest sentit, ha detallat que ja són 17 les persones residents en centres sociosanitaris que han superat la malaltia.



Martínez Benazet ha aprofitat la compareixença diària per agrair un gest que han tingut els treballadors del SAAS renunciant a una partida pressupostària, per valor de 500.000 euros, adreçada a millores retributives lligades a la carrera professional. Els sanitaris han decidit donar aquesta quantitat de diners a l'administració de l'hospital per continuar lluitant contra el coronavirus. Les paraules del ministre, per tant, han estat un "reconeixement a la seva gran qualitat humana i professional".



El titular de Salut també ha respost algunes de les preguntes més habituals entre la ciutadania pel que fa a les normes del Govern i l'ús de mascaretes. Ha recomanat als fumadors evitar dur a terme aquesta pràctica durant l'hora de sortida diària i en tots aquells indrets on es puguin trobar amb altres persones. També ha reconegut que les excepcions al confinament que l'executiu està posant en pràctica s'han de dur a terme de manera responsable i respectuosa per tal de no experimentar nous brots del virus i arribar a un hipotètic col·lapse sanitari. En aquest sentit, Martínez Benazet ha reiterat que aquestes excepcions no responen a mesures de desconfinament i, per tant, les males praxis d'aquests dies poden deixar veure les seves conseqüències d'aquí a dues setmanes.



D'altra banda, també s'ha posat de manifest que al voltant de 41.000 persones (el que representa un 51% de la població) ja han demanat cita prèvia per a sotmetre's a l' estudi epidemiològic que començarà en pocs dies. Benazet no ha donat la xifra exacta d'inici perquè "s'està treballant en una operativa complexa", però ha tranquil·litzat la població assegurant que tots els inscrits estan controlats i es començaran a posar en contacte amb ells tan bon punt arrenqui l'estudi.