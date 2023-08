Accessoris indispensables de l'estiu

Un dels complements indispensables de l'estiu per a la gran majoria són les ulleres de sol. De fet, les ulleres de sol cobren importància tant a l'estiu com a l'hivern perquè sempre és important mantenir-nos protegits dels raigs ultraviolats. Però sabem quines ulleres de sol són les més adients per nosaltres? Tenim idea de quines hem d'escollir? Què hem de tenir en compte a l'hora de comprar unes ulleres de sol? Avui sortirem de dubtes.

Una de les coses més rellevants de les ulleres de sol és que aquestes estiguin homologades amb el distintiu de la CE. A més a més, han de dur la identificació de l'ISO EN 1836:1997 i ens han de protegir al 100% dels raigs ultraviolats (distintiu UV). Característiques que compleixen a la perfecció totes les ulleres de sol d'Iblú, òptica Andorra. Els professionals de la botiga que trobaràs a la segona planta d'Epizen també indiquen que les ulleres de sol també s'han de triar en funció de l'activitat que farem amb elles. Per exemple, les ulleres que portem per prendre el sol no han de ser les mateixes que utilitzem per a conduir.

Altres aspectes a tenir en compte són els nivells de protecció. Aquests van del 0 al 4, sent aquest darrer el percentatge que bloqueja un percentatge de llum més elevat (no confondre amb el filtre de raigs ultraviolats que ha de ser del 100%). Finalment, també és important destacar que pels infants la protecció ocular és més que important. Els ulls dels més petits són més permeables a la llum i, per tant, és indispensable que portin ulleres de sol que siguin comprades en llocs especialitzats com Iblú, òptica Andorra.