Accident amb un ferit lleu a l'N-145 en direcció Andorra

Andorra la VellaUna persona ha resultat ferida lleument aquest dimarts a la tarda en un accident a la carretera N-145, a l'interior del túnel del Bordar, quan el vehicle en què viatjava s'ha encastat contra la barrera central de separació dels carrils, segons pubica RàdioSeu.

Els serveis d'emergència han rebut l'avís pels volts de les 17.30 hores, al quilòmetre 1,5 de la via, a prop d'Anserall. Malgrat que les causes es desconeixen fins ara, el conductor del cotxe, un Renault Megane amb matrícula andorrana que es dirigia al Principat, hauria perdut el control fent pujar les dues rodes del costat dret per damunt de la barrera. El conductor ha estat traslladat posteriorment al Sant Hospital de la Seu d'Urgell.

En l'accident han intervingut dues dotacions dels bombers de la Generalitat i efectius dels Mossos d'Esquadra i el SEM.