Accident laboral a Ordino, on un operari que no pateix danys greus ha caigut d'un edifici

Andorra la VellaUn operari de la construcció que estava treballant en les obres d'un edifici a Ordino ha caigut aquest dimarts al matí d'una alçada d'uns 10 metres mentre treballava. L'accident s'ha produït al voltant de les 8 del matí, i s'han desplaçat fins a la zona els bombers, la policia i el servei d'urgències, a banda d'un inspector de treball, tal com expliquen des del Cos de Policia. L'accidentat ha estat traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i tal com apunten des del centre, no ha patit lesions greus.

D'altra banda, als voltants de dos quarts de dues, a la Massana, s'ha produït l'atropellament d'una vianant per part d'una motocicleta Yamaha Fazer amb matrícula del Principat. La vianant, una dona de 48 anys, ha resultat ferida.