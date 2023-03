Acord entre l'administració i els odontòlegs per renovar el conveni

Andorra la VellaTant el Govern en funcions com la CASS han arribat a un acord amb el col·lectiu dels odontòlegs per renovar el conveni, tal com informa RTVA. Així ho han ratificat en una assemblea dels col·legiats, que han aprovat el nou document per unanimitat. S'espera que la signatura oficial arribi aquesta mateixa setmana, de forma que entri en vigor justament abans de les eleccions aquest cap de setmana.

Les tarifes s'han vist actualitzades i, a bona part d'elles, se les ha aplicat un increment. Tot i això, encara s'ha de veure on se situaran les xifres, que no han transcendit. També han estat eliminats alguns elements obsolets, com l'ús d'amalgames de mercuri per farcir les càries, i s'han introduït altres de nous, com les fluoritzacions. Cal recordar que aquest conveni feia vint-i-dos anys que no s'actualitzava.