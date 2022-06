Acte emotiu en record a les víctimes de l'accident d'helicòpter de Juclà

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 15 de juny de 2012, va ser notícia...

Més d'una cinquantena de persones s'han aplegat al Travenc d'Incles, a l'inici del camí que puja a Juclà, per recordar les cinc víctimes mortals de l'accident d'helicòpter que es va produir ara fa un any. Entre els presents hi havia els familiars de les víctimes, així com de l'únic supervivent, amics i autoritats: amb els cònsols de Canillo, Josep Mandicó i David Palmitjavila, i la resta de la corporació canillenca, hi eren presents el cap de Govern, Toni Martí, la subsíndica general, Mònica Bonell, els ministres d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, i de Justícia i Interior, Marc Vila, els consellers generals demòcrates, Martí Salvans, Meritxell Mateu i Sílvia Calvó, i el conseller general socialdemòcrata, Gerard Barcia.

L'acte ha consistit en dues lectures de textos de Mossèn Cinto Verdaguer i un parlament de Ramon Rossell, rector de la parròquia de Canillo, i una interpretació amb violí de Sense tu i El cant dels ocells. Posteriorment qui ha volgut ha pujat fins a la pleta de Juclà, lloc on hi ha ubicat el monument en record a les víctimes Claude Boulanger, Jacques Lahouille, Daniel Curruhuinca, Lluís Blanco i Elies Pérez on s'hi han dipositat dos rams de flors.

El cònsol de Canillo ha dit que 'l'objectiu era fer un acte emotiu i de record, íntim i per això el lloc escollit'. Mandicó ha afegit que ha estat un moment per al record, 'no podem oblidar malgrat que els records obrin ferides'.

Un dels familiars d'una de les víctimes, Pere Jané, cunyat de l'operari del Comú mort en l'accident Elies Pérez, visiblement emocionat ha dit que 'després d'un any les coses es veuen millor però t'emocionen encara... el dia a dia i poder pujar aquí dalt ens ajuda a tirar endavant i superar-ho... és dur per tots, la vida ha de seguir'. Jané també ha tingut paraules per l'únic supervivent de l'accident, Jacques Vidal, a qui ha donat ànims per continuar lluitant.