Activitats per mantenir la gent gran activa

Escaldes-EngordanyLa pandèmia ha estat un període especialment complicat per a la gent gran, que ara té "ganes de retrobar-se, de gaudir de la natura i d'activitats diferents". Amb l'objectiu de donar resposta a aquesta demanda el comú d'Escaldes-Engordany oferirà a partir del 12 de juliol i durant set torns "un ventall molt ampli" d'activitats per a les persones majors de 60 anys, en el marc de la quarta edició dels Esports d'estiu +60.

La consellera de Gent Gran d'Escaldes-Engordany, Magda Mata, ha destacat que després d'haver d'anul·lar l'edició de l'any passat s'encara aquesta amb "moltes ganes i il·lusió". Ha recordat que "l'objectiu és la promoció d'un envelliment actiu, saludable i adaptat" a totes les necessitats. També es vol donar a conèixer diferents rutes i indrets del país; que la gent gran pugui experimentar activitats noves per enriquir la seva vivència personal i emocional; promoure la convivència afavorint moments lúdics i divertits i utilitzar els diferents recursos naturals i equipaments de la parròquia.

En aquest sentit, la cap de departament d'Esport, Cyrille Ferrandis, ha destacat que s'ofereixen activitats físiques, mentals i sobretot lúdiques que serveixen molt especialment per "mantenir l'autoestima i facilitar les relacions socials". Es tracta essencialment d'activitats a l'aire lliure com per exemple classes de tennis, circuits amb bici de muntanya, el Bosc Aventura o aiguagim. En aquest sentit, a més de les activitats físiques també se n'oferiran per a la cura de la salut com exercicis recreatius treballant motricitat i estimulació cognitiva; jocs de destreses i habilitats i exercicis de consciència corporal i tècniques de respiració. La novetat d'aquest any és la BTT i també s'oferiran propostes que es poden fer de manera conjunta, tal com ha explicat la monitora de gent gran Vanessa Sánchez, que ha detallat que es farà una mena "d'spartan race molt divertida".

Les inscripcions, obertes a totes les persones a partir dels 60 anys, es poden fer a la llar de jubilats a un preu deu euros per cada tres activitats, i a més s'inclou una samarreta i dinar de muntanya de comiat. Les activitats aniran variant d'una setmana a una altra, de tal manera que els inscrits puguin escollir les que més els agradin i, a més, no han de ser consecutives. En aquest sentit, Mata ha subratllat que amb l'ampli ventall "tothom pot trobar la que més li agradi". En aquest sentit, ha incidit en el fet que el col·lectiu de la gent gran el conformen diferents perfils i per tant hi ha diferents demandes, des de gent que vol fer activitats físiques exigents als que volen propostes més calmades.