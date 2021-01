El Govern ha aprovat aquest dijous en sessió de consell de ministres el decret que regula les condicions de prescripció i utilització de les vacunes contra la Covid-19. En l'article 4 preveu que l’administració de la vacuna quedarà registrada en la història clínica del pacient, mentre que en el tercer punt Salut fixa que cal una autorització del representant legal per vacunar-se per a les persones menors de setze anys o incapacitades legalment.



A més, segons preveu l'article 2, per poder rebre la vacuna cal omplir un qüestionari amb les preguntes sobre l’estat de salut de la persona que permetin comprovar que no hi ha cap contraindicació a la vacunació i que el pacient no presenta cap condició que determini la necessitat de prescripció mèdica. Precisament l'article 1 especifica que per a l’administració de les vacunes contra la Covid-19 no es requereix prescripció mèdica, excepte per a les persones en què calgui una valoració acurada del balanç benefici-risc de rebre la vacunació, com en el cas de dones embarassades, si se segueixen tractaments immunosupressors o es tenen al·lèrgies greus, entre altres casos.



El consell de ministres també ha decidit crear el fitxer de dades de caràcter personal denominat 'Registre de les persones susceptibles de vacunació contra la Covid-19', amb l'objectiu d'identificar i verificar les dades d'aquestes persones per planificar l’administració de la vacuna. Les dades de caràcter personal s'obtindran a través de la persona interessada o, eventualment, dels seus tutors o representants legals, i dels professionals sanitaris de referència.