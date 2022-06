Afectacions viàries a Sant Julià amb motiu de la Naturland Enduro Race

Andorra la VellaSant Julià de Lòria ha alertat aquest dilluns d'afectacions viàries a la parròquia que tindran lloc l'11 i 12 de juny, entre les 13 i les 15.30 hores, amb motiu de la celebració de la Naturland Enduro Race. La corporació ha dividit en quatre trams les afectacions, que permetran accedir als guals en doble sentit de circulació.

El primer tram afectat serà el carrer de les Escoles. El segon inclou l'avinguda Verge de Canòlich i el carrer Doctor Palau. El tercer el carrer Doctor Palau, el carrer Enric Marfany i l'avinguda Verge de Canòlich, i el quart el carrer Camp de Perot, on l'accés als guals s'haurà de fer per l'aparcament comunal, ja que hi haurà doble sentit de circulació per la Plaça Major.