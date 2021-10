L'agència de ciberseguretat serà operativa el primer trimestre de l'any que ve

Andorra la VellaL'agència de ciberseguretat estarà operativa durant el primer trimestre de l'any que ve. Així ho ha anunciat el secretari d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, en una roda de premsa en què també ha presentat l'estratègia nacional de ciberseguretat. Aquesta agència nacional es posarà en marxa amb una "estructura minsa" i tindrà com a principals objectius garantir la ciberseguretat, protegir la seguretat pública en el ciberespai, ser el punt de referència generador de confiança i cooperar tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. En aquest sentit, Marquina ha incidit que el nou organisme ha de servir per tenir una resposta més ràpida en cas de ciberatacs i també "anticipar-s'hi" i donar-hi "una resposta homogènia".

Marquina ha incidit en la importància de la ciberseguretat, tenint en compte que en el context internacional els ciberatacs han augmentat un 350% a tot el món i que el 70% de les petites empreses no estan preparades per possibles ciberatacs, el 98% dels quals es basen en enginyeria social. Tot i no tenir dades de l'impacte d'aquest tipus de delinqüència a Andorra, Marquina ha posat en relleu que els casos a Andorra estan sobretot vinculats a 'ransomware', és a dir, a programaris maliciosos de rescat.

El secretari d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics ha explicat que dimecres de la setmana passada el Govern va aprovar l'estratègia nacional de ciberseguretat, l'agència nacional de ciberseguretat i la definició de les funcions de l'equip de resposta a incidents. Aquestes accions, ha recordat Marquina, s'emmarquen en el pla de transformació digital. L'estratègia nacional de ciberseguretat vol aconseguir quatre objectius com són garantir un ecosistema més segur; prevenir, mitigar i resoldre amenaces; cooperació entre l'Estat i el sector privat i la cooperació internacional. Aquesta estratègia, a més, s'ha d'acompanyar de la llei de ciberseguretat en la qual ja es treballa i que suposarà, bàsicament, la transposició de la directiva europea. Aquest text s'ha compartit ja amb els diferents actors implicats i s'espera que pugui estar entrat a tràmit parlamentari aquest mes de novembre. En aquest sentit, Marquina ha assegurat que no serà "absolutament necessari" que la llei estigui ja aprovada per a posada en marxa de l'agència i que el que es proposarà serà una entrada en vigor de manera progressiva. Aquest text, ha afegit, establirà uns mínims de seguretat que caldrà complir i ha assegurat que les empreses més afectades seran sobretot operadors que tenen un "impacte important per al país", com les telecomunicacions, per exemple, o altres que tenen un alt volum de facturació o personal. "L'objectiu serà que les empreses que tenen un rol rellevant en el dia a dia tinguin uns llindars mínims de ciberseguretat", ha remarcat Marquina, que ha afegit que ara com ara ja els estan complint.

Pel que fa a l'agència, dependrà de manera directa de la secretaria d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics. De fet, ara com ara Marquina en serà el responsable. Hi haurà un comitè especialitzat en ciberseguretat, que tindrà caràcter consultiu i estarà integrat per experts i una comissió de seguiment, que comptarà amb el responsable de l'agència, un representant del ministeri d'Economia; un d'Interior; un d'Afers Exteriors i un altre del gabinet jurídic. Aquesta estructura se sustentarà en l'equip de resposta de tractament d'incidents i seguretat, un organisme d'experts que ha de respondre als incidents de seguretat i també ha de promoure aquesta seguretat. També haurà de cooperar en l'àmbit nacional i internacional en la identificació i resolució d'incidents. El secretari d'Estat ha manifestat que s'espera que en moltes qüestions el sector privat pugui prestar col·laboració, la qual cosa farà variar el pressupost que l'Estat hauria de dedicar a aquesta oficina. Si el Govern hagués d'assumir el cent per cent del cost de l'agència es calcula que quan estigui en ple rendiment pot estar al voltant dels 400.000 euros. Marquina ha manifestat que malgrat que ell n'assumeixi ara com ara les funcions caldrà buscar un cap d'equip, una qüestió que pot ser complicada perquè cal un perfil molt especialitzat. Malgrat tot, ha incidit que al país hi ha gent preparada i disposada a desenvolupar aquest rol. Posteriorment caldrà conformar l'equip però el que es pretén és que "no sigui una estructura pesada, al contrari" i que hi hagi contractació de serveis.