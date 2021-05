Els agents rurals catalans rescaten un poll de trencalòs al Pallars Sobirà

RialpEn el marc del programa de seguiment i monitorització de la població reproductora de trencalòs (Gypaetus barbatus) que els agents rurals, tècnics del servei de fauna i flora i personal dels parcs naturals realitzen cada any, es va detectar l’abandonament d’un poll a un niu situat al terme municipal de Rialp (Pallars Sobirà). Es tractava d’una parella d’adults que cada any feia el niu a la mateixa zona però que no acabaven tirant el poll endavant. És per aquest motiu que enguany es va decidir planificar un servei diari de seguiment per tal de detectar possibles problemes.

Va ser a finals de febrer quan va néixer el poll i durant tot el mes de març la parella d’adults va tenir cura del poll. El dia 5 de març es va detectar que només hi havia la presència d’un dels adults, però malgrat el poll passava moltes hores sol al niu, no es temia per la seva supervivència atès que l’adult seguia aportant-li l’alimentació necessària. Finalment, el dia 7 de març cap del dos adults tenia ja presència al niu, motiu pel qual finalment es va decidir intervenir-hi per tal d’evitar la mort de l’animal.

El niu estava situat en una zona de molt difícil accés, i per això, membres del Grup de Suport de Muntanya (GSM) del Cos d’Agents Rurals van organitzar un dispositiu per tal de poder-hi accedir i recuperar la cria de trencalòs.

Després d’analitzar l’estat de l’animal es va decidir fer-ne trasllat al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent (Lleida). Després d’uns dies allà, i conjuntament amb la Fundació Gypaetus es va decidir fer trasllat al Centre de cria del trencalòs de Guadalentín (Jaén), on una parella d’adults han adoptat a la cria podent assegurar el seu creixement i supervivència.

El trencalòs va quedar pràcticament extingit a Catalunya als anys 80, moment en el qual s’inicia un procés de recuperació de l’espècie fins a arribar a l’entorn d’un centenar d’exemplars adults consolidats en 48 territoris. El trencalòs és una espècie protegida a nivell europeu, espanyol, català i andorrà, i el catàleg espanyol d’espècies amenaçades considera l’espècie en perill d’extinció. A Andorra hi ha una sola parella reproductora.