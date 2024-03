Agents rurals descobreixen un os bru a l'Alt Urgell 17 anys després de la darrera ocasió

Andorra la VellaEls Agents Rurals han constatat la presència d'un exemplar d'os bru al terme municipal de Montferrer i Castellbò, tal com informa Viure als Pirineus. Van localitzar a finals de 2023 una petita quantitat de pèl que, ara es confirma, pertany a aquest exemplar d'os. No suficient, això sí, per determinar de quin individu concret es tracta.

És la primera vegada des de l'any 2007 que es troben evidències de la presència d'aquest os a la comarca de l'Alt Urgell, quan es van trobar indicis a Os de Civís.