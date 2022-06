Així seran les obres de l'Estadi Nacional

Andorra la VellaLes obres a l'Estadi Nacional començaran ben aviat i aquestes no es limitaran, únicament, a canviar la gespa sinó que hi haurà canvis estructurals en la infraestructura. La normativa de la LFP estableix determinats condicionants que, malgrat la moratòria d'alguns d'ells, cal complir o iniciar els moviments per complir-los. Així doncs, en aquest context, el gol de la baixada del molí serà dels que tindran més canvis. El mur que hi ha en aquella zona va fora par tal que es puguin instal·lar grades supletòries que arribin fins al córner i augmentin l'aforament del camp. La zona de vestidors que hi ha, on també s'hi troba la rugby house, patirà canvis. Tot i que encara no s'han decidit al 100%, és més que probable que s'hi ubiqui una sala de premsa.

Un altre dels temes cap dalts és la instal·lació de bars. La Liga marca que, com a mínim, n'hi hagi tres; dos per a l'afició local i un per la visitant. En aquest context, una zona de restauració se situarà en el gol de la Baixada del Molí, l'altre ha de donar servei a la tribuna, i el tercer, per a les aficions foranes, serà al gol del riu. A més a més, en aquell córner és on es delimitarà l'espai per als aficionats que acompanyin els equips rivals. Pel que fa a les banquetes, tal com passa ja amb els partits internacionals de la selecció nacional de futbol, se situaran al lateral del camp que no té graderies.

Finalment, la gestió televisiva obligarà a diferents canvis en l'estructura actual. Les tres torres que hi ha per fer les retransmissions caldrà que s'elevin, a la vegada que s'haurà de facilitar la instal·lació als gols de càmeres. En aquest punt entra també en joc tot el sistema d'il·luminació, que caldrà que sigui substituït i, com passa amb les plataformes televisives, s'elevi per tal de complir amb la normativa de la LFP. Quant a la premsa, es preveu que, al lateral de la zona de graderia, s'instal·lin fins a cinc cabines. Un seguit de canvis que requereixen temps i inversió, que en gran part arriba des de la venda de drets televisius a CVC en el marc de l'acord amb la Liga, i que canviaran la fisonomia de l'Estadi Nacional.