Ajornada la tretzena edició del Saló del videojoc

Andorra la VellaLa tretzena edició del Saló del videojoc, que s'hauria de celebrar aquest cap de setmana, s'haurà de posposar al 2022. Segons ha informat aquest divendres Andorra Telecom a través d'un comunicat, les recomanacions per complir amb les mesures de seguretat sanitària que qualsevol esdeveniment ha de garantir per la pandèmia de la Covid-19, han impossibilitat la celebració de l'edició d'aquest any.

D'aquesta manera, des d'Andorra Telecom s'assegura que ja es treballa amb l'objectiu de poder oferir l'edició de l'any vinent, on es presentaran les darreres novetats en termes de plataformes, jocs, simuladors i formacions.

L'aposta de la companyia per l'assistència al saló d'un públic més familiar, de qualsevol edat, sense perdre l'essència 'gamer', així com d'oferir un vessant formatiu a través de la col·laboració amb la Universitat d'Andorra (UdA), "s'havien assolit en les darreres edicions", afirmen.