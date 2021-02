Albert Mora, nou director d'Unicef Andorra

Andorra la VellaEl proper dijous 18 de febrer Albert Mora González s'incorporarà com a nou director del Comitè Nacional d'Andorra per l'Unicef prenent el relleu de Marta Alberch, que portava en el càrrec des del 2010. El canvi es va iniciar quan el passat mes d'octubre, Alberch va comentar a la Junta del Comitè, que per motius personals era el moment de deixar la direcció. Després es va iniciar el procés de selecció de la nova direcció amb l'acompanyament de l'agència de recursos humans Gamma Management, i en la darrera reunió de junta, entre els candidats finals, es va escollir a Mora.

Des de l'entitat, informen que Mora s'incorpora a Unicef Andorra després d'una extensa trajectòria directiva a Espanya, Alemanya, i en els darrers 15 anys, a Andorra. De fet, ha exercit diversos càrrecs directius en empreses multinacionals, compaginant-los amb una forta vocació associativa, que l'ha dut a ser membre actiu de diverses entitats a Andorra. Mora és llicenciat en ciències econòmiques, té un diploma d'Estudis Avançats en Organització d'Empreses i parla anglès, francès, alemany i italià.

"Estic molt il·lusionat d'unir-me a Unicef en un moment tan decisiu per la infància com pel comitè", ha comentat Mora, afegint que protegir i ajudar als infants a què assoleixin el seu potencial estarà en el mandat. Per la seva banda, la presidenta d'Unicef Andorra, Laura Álvarez ha donat la benvinguda a Mora a l'equip i ha declarat que se senten molt afortunats pel fet que s'uneixi a Unicef. "Estem segurs que la seva experiència comercial, generositat i pensament estratègic ens ajudarà en la nostra missió", ha manifestat. Álvarez també ha agraït la dedicació, la implicació i la iniciativa a Alberch pels anys que ha estat al càrrec del comitè.