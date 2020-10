Els alumnes de l'UdA disposen de 237 places per cursar estudis a l'estranger

La Universitat d'Andorra (UdA) disposa en l'actualitat de 38 convenis en vigor signats amb centres educatius distribuïts per diversos punts del món. Aquests acords es tradueixen en un total de 237 places de les quals els alumnes disposen per tal de cursar un semestre dels seus estudis universitaris a l'estranger. En concret, l'UdA compta amb 12 convenis signats amb Àfrica, 118 amb Amèrica, 20 amb Àsia i 87 amb Europa. Les titulacions que s'integren dins d'aquesta xarxa de mobilitat són Administració d'Empreses, Ciències de l'Educació, Infermeria i Informàtica. Aquests convenis, a més, són recíprocs, és a dir, serveixen tant perquè els estudiants de l'UdA marxin a fer un semestre fora, com perquè els estudiants d'aquestes universitats cursin un semestre al Principat.

Durant el curs passat el centre andorrà va acollir dos estudiants propvinents del College of the Rockies (al Canadà), mentre que un altre de l'UdA va fer una mobilitat al Centennial College (també al Canadà). Tanmateix, es van signar dos convenis amb universitats de Cuba i un altre amb la Universitat de les Illes Fèroe. Actualment, i malgrat les dificultats derivades de la situació sanitària, dos estudiants de Ciències de l'Educació de l'UdA han pogut iniciar fa pocs dies una estada d'un semestre a la Universitat de Malta. Precisament, l'UdA ha signat aquesta setmana un altre conveni de mobilitat amb Finlàndia pels alumnes d'aquesta titulació.

Amb aquesta tasca de col·laboració, l'UdA continua augmentant l'oferta de destinacions per fomentar que els estudiants puguin fer estades a l'estranger i també per potenciar l'acollida d'estudiants internacionals a Andorra. Bàsicament es tracta de buscar universitats que puguin cobrir les necessitats de cada àmbit d'estudi. En el cas de la titulació de Ciències de l'Educació, l'UdA busca centres educatius de parla anglesa o francesa, ja que els futurs mestres que es formen al Principat han d'acabar la carrera dominant una d'aquestes dues llengües a banda del català, i una de les millors formes de perfeccionar les seves competències lingüístiques és marxant un temps a l'estranger.

El termini de sol·licitud per fer una mobilitat d'un semestre durant el segon semestre d'aquest curs, és a dir, entre els mesos de febrer i juny del 2021, s'ha allargat i s'acabarà el 30 d'octubre. Enguany, a causa de la pandèmia, l'UdA recomana a tots els estudiants interessats en fer una mobilitat que contactin en primer lloc amb el Servei de Programes Internacionals, per tal de saber quines opcions hi ha a cadascun dels països amb conveni.