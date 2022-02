Els alumnes del Sant Ermengol guanyen la 8a edició de la Micro First Lego League

Escaldes-EngordanyAconseguir un transport més ràpid, fiable, inclusiu i sostenible que ajudi a créixer les economies de tot el món. Sota aquesta temàtica s'ha desenvolupat aquest any la Micro First Lego League d'Andorra Telecom, un esdeveniment que aquest dimecres a la tarda ha celebrat la seva fase final a la sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany i en el qual han pres part vuit equips i fins a 96 escolars de quart d'ESO. Els alumnes del col·legi Sant Ermengol s'han alçat amb la victòria en la categoria del joc del robot, fet que els permetrà accedir a la competició espanyola del certamen. També han estat guardonats els alumnes de la Sagrada Família d'Escaldes en la categoria de projecte científic, i els de l'escola andorrana d'Encamp en el projecte de valors.

Al llarg de les darreres setmanes, els escolars han treballat sobre reptes globals relacionats amb l'ODS número 9, que se centra en la promoció d'una indústria inclusiva, el foment de la innovació i en la construcció d'infraestructures sostenibles. A més, de cara a la fase final, cada un dels equips ha dissenyat, construït i programat uns robots que han hagut de complir certes missions en una taula de joc. Tal com s'ha esmentat, l'equip del Sant Ermengol és qui ha resolt amb més solvència aquest repte.

El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, s'ha mostrat molt satisfet d'haver pogut celebrar la vuitena edició de la competició, i ha avançat que la vista ja està posada en la novena. En aquest sentit, ha destacat la qualitat dels projectes, què ha estat "molt elevada", i ha assegurat que la Micro First Lego League és quelcom que "engresca" els joves. De fet, ha detallat que la victòria del Sant Ermengol s'ha donat per la capacitat comunicativa dels seus membres, però també per la creativitat del projecte, la cura per l'impacte en el medi ambient i "el grau de detall" amb què s'ha treballat tot plegat. En concret, han presentat un projecte molt detallat amb drons que facilita el seu transport.

Des d'Andorra Telecom també s'ha volgut reconèixer el paper dels docents, ja que tenen "una càrrega important" a l'hora de donar suport als alumnes i contribuir amb la seva formació.

Reforç a la xarxa d'internet després dels atacs hackers

D'altra banda, i en resposta a preguntes dels periodistes, Nadal ha manifestat que tots els atacs a la xarxa d'internet que hi ha hagut 'a posteriori' del que va afectar els 'streamers' residents al país "no ens han afectat per a res", malgrat que tampoc han estat d'una magnitud tan elevada. Per tant, ha afirmat que en aquests moments la companyia es troba en una situació de "normalitat".

Tot i això, ha indicat que la parapública ha avançat el reforç de les defenses que periòdicament realitza. "És una pràctica que es fa cada any i que, donada la magnitud dels atacs, l'hem desplaçat uns mesos i hem continuat millorant les defenses perquè, com a mínim, aquests atacs, que van canviant, els puguem suportar", ha exposat.

Quant a l'autoria, ha reiterat que la problemàtica es troba en mans de la policia. "És una cosa complexa i lenta", ha dit, afegint que les autoritats continuen treballant en "estirar el fil" i des d'Andorra Telecom només es limiten a cedir la informació que els és requerida.