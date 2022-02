El futur del transport, a la Lego League

Andorra la VellaVuit equips participaran aquest dimecres en la final andorrana de la Micro First Lego Lague Andorra Telecom, en la seva vuitena edició. Durant els darrers mesos han treballat en solucions innovadores per aconseguir un transport més ràpid, fiable, inclusiu i sostenible, que ajudi a créixer les economies de tot el món. Els equips han treballat sobre reptes globals relacionats amb l'ODS9 que se centra en la promoció d'una indústria inclusiva, el foment de la innovació i en la construcció d'infraestructures sostenibles.

A més els equips han dissenyat, construït i programat uns robots que hauran de cobrir unes missions en una taula de joc, relacionades amb el lliurament de les càrregues que porten diferents tipus de transport i d'ubicacions. Un total de 96 escolars de quart d'ESO participaran en una final que per primera vegada es podrà veure en directe a https://youtu.be/MYI808NAobg.

La prova local d'aquesta competició, que se celebrarà a la sala del Prat del Roure, comptarà amb la participació de sis escoles: els tres centres de segona ensenyança de l'escola Andorrana i els col·legis Janer, Sant Ermengol i Sagrada Família. La responsable de RSE d'Andorra Telecom, Inés Martí, considera que és una competició que té interès més enllà dels docents, els alumnes i els seus familiars i ha animat a assistir-hi a aquelles persones interessades en la robòtica. "Entre les 15 i les 16.30 hores tenen lloc les presentacions dels projectes científic, i les 16.45 hores obrirem les portes al públic amb la competició de robots que sempre desperta molt d'interès", ha declarat.

Des d'Andorra Telecom es destaca també la importància dels valors que transmet aquesta competició internacional, perquè "no només promou entre els infants i joves l'interès per les disciplines més científiques i el treball en equip sinó que consciència sobre els grans reptes del món com la sostenibilitat". Els àrbitres en aquesta edició seran tres professionals d'Andorra Telecom: Meritxell Agudo, Miquel Angel Matute i Miquel Angel Pereira; mentre que els projectes científics seran valorats pel director la delegació d'Andorra de naGRUP, Gerard Sánchez, i pel professor de tecnologia de l'escola Àgora Internacional, Carlos Moreno. Pel que fa als projectes de valors, aquest any queda inclòs dins del projecte científic i el joc del robot.

Andorra Telecom dona suport a la promoció de la robòtica i innovació entre els nens i adolescents del país a través de les competicions de la Micro First Lego league, que aplega equips de diferents escoles, i la WRO, que reuneix clubs de robòtica.