Ana Muñoz, nova presidenta d’Autea

Andorra la VellaAutea va celebrar aquest dilluns a la tarda i en format en línia, l'Assemblea General 2022, en la que ha quedat aprovada l'única candidatura presentada per a la renovació de la seva junta directiva. Així, Ana Muñoz, fins ara vocal de la junta sortint, ha agafat el relleu com a nova presidenta de l'associació.

L'acompanyaran una majoria de membres de la junta sortint, com Laura Vidal, com a vicepresidenta primera; Inés Martí, com a vicepresidenta segona; Carolina Pastor que segueix com a secretaria de la junta; i Joan Giró, Pedro Alberca, Montse Llampayas, Cristina Yàñez, Núria March, Anna Salas, Pau Gomes i Naima Qaisar com a vocals. Es tracta doncs d'una junta continuista, que seguirà treballant en les iniciatives i programes que des de l'associació s'estan desenvolupant i que en alguns casos s'han d'acabar de consolidar.