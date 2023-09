Andorra 2029 dona el primer pas per acollir els Campionats del Món d'esquí alpí

Andorra la VellaUn esdeveniment d’esquí alpí mai vist i una fita que ha de servir per donar protagonisme a l'espectador i l'audiència. Aquests són alguns dels missatges que David Hidalgo i Elisabeth Pérez, director general i directora de màrqueting de la candidatura andorrana pels Campionats del Món d’esquí alpí Andorra 2029 han traslladat aquest dimarts al comitè tècnic de la FIS encapçalat per Michel Vion, secretari general, i Markus Waldner i Peter Gerdol, directors de la Copa del Món masculina i femenina, entre altres responsables d’àrea, durant la presentació de la candidatura andorrana per acollir la fita el 2029.

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE), titular de l’esdeveniment, també ha viatjat a la reunió anual que la FIS organitza a Zuric aquesta setmana. A la presentació s’han introduït els aspectes més rellevants de cadascun dels apartats del dossier de candidatura com ara l’allotjament, les operacions, la mobilitat i transport, la sostenibilitat, l’entreteniment, el màrqueting i la comunicació, la seguretat i els escenaris de competició. Els membres de la FIS han qualificat “d’impressionant” la presentació andorrana fent èmfasi en els punts del llegat, l’entreteniment (sportainment) i la sostenibilitat. A més, han destacat els aspectes emocionals que conté el projecte en la seva campanya de comunicació. Al seu torn, han exposat les seves propostes Val Gardena (ITA) i Narvik (NOR).

El procés d’anàlisi per part de la FIS continuarà en els pròxims mesos i els experts de cada àrea elaboraran un informe de valoració que es traslladarà als membres del consell que votaran al congrés de Reykjavík (Islàndia) el pròxim mes de juny.