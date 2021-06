Andorra, a diferència d'Espanya, no es planteja combinar vacunes

Andorra la Vella“No hi hauria d'haver cap problema per combinar vacunes, però no havent-hi necessitat i no sent criteri nostre, perquè nosaltres seguim les recomanacions de l'Agència Europea del Medicament i de l'Organització Mundial de la Salut, no ens plantegem fer-ho”, explicava aquesta setmana el ministre Martínez Benazet, preguntat si, ara que Andorra aviat disposarà per primer cop de remeses de vacunes de diferents marques es plantegen combinar-les.

El dirigent, però, no tanca la porta la combinació de vacunes, “si en un moment determinat ho creguéssim oportú, no representaria cap problema”. La velocitat amb què Occident ha vacunat no ha fet possible encara que hi hagi estudis concloents sobre si és més eficaç vacunar amb la mateixa marca o combinar primeres i segones dosis amb fàrmacs diferents.

Aquesta indefinició generalitzada, amb criteris canviants i diferenciats per estats, en l'estratègia sobre com administrar les vacunes, provocada en bona part per la velocitat en la vacunació per frenar la pandèmia, ha fet que el Govern hagi fitxat un expert. La contractació anunciada aquesta setmana del doctor Federico Martinón com a assessor del ministeri de Salut "per prendre decisions de cara a què haurem de fer a partir d'ara amb les vacunes". El nou assessor, per tant, ajudarà el Govern a conèixer si un cop finalitzada la pauta d'immunització caldrà revacunar-se, en quin moment, o si serà necessària l'administració d'una tercera dosi al llarg del temps.

Paral·lelament, a Espanya hi ha generat cert malestar pels missatges contradictoris a l'hora de combinar vacunes. Algunes autoritats científiques i comunitats autònomes recomanen repetir marca i el Govern recomana combinar AstraZeneca amb una segona dosi de Pfizer. A la pràctica, la majoria de persones han repetit amb la vacuna d'Oxford.

"Jo m'he vacunat a la Fira de Barcelona. Érem mil persones esperant el nostre torn però a la cua de Pfizer no hi havia ningú. Fins i tot l’agent cívic a la cua ens deia en broma: «No hi ha cap valent que vulgui rebre Pfizer? Mireu que en dos minuts sortiu, que no hi ha cua»", explica l'Aida Fàbrega, psicòloga infantil. També la Clàudia, mestra de primària, va viure una situació semblant: "Jo tenia molt clar que volia rebre AstraZeneca perquè em generava més confiança rebre la mateixa vacuna i crec que com jo hi ha molta gent". Totes dues van haver d'entregar el consentiment informat abans de ser vacunades. "És un mer tràmit, però no deixa de ser curiós que m'ho demanin per posar-me la mateixa vacuna i no per posar-me'n una altra", admet la Clàudia.

Com elles, nou de cada deu professionals essencials que tenen menys de 60 anys trien repetir amb AstraZeneca i posar-se la segona dosi del mateix productor. Tot i que el criteri general fixat pel ministeri de Sanitat és que rebin Pfizer com a dosi de reforç –i només excepcionalment, i havent signat un consentiment informat prèviament, puguin ser vacunats amb la del fabricant anglosuec–, l'opció preferida de mestres, fisioterapeutes i mossos d'esquadra és AstraZeneca. Així ho revelen la vintena de punts de vacunació habilitats arreu del territori, on cada dia es formen llargues cues per rebre la segona punxada d'AstraZeneca.