Andorra encara amb garanties l'arribada de la nova variant dominant a Europa

Andorra la VellaLa vacunació avança, sobretot a Occident, i la majoria de països de l'entorn encaren l'estiu amb il·lusió. Fa algunes setmanes que els governs anuncien flexibilitzacions en les mesures restrictives que durant mesos s'han decretat per evitar els contagis del SARS-CoV-2. Andorra, amb una incidència molt a la baixa del coronavirus, ha anunciat aquest dimecres que posa fi a l'obligatorietat de dur la mascareta posada en espais públics. Catalunya, per la seva banda, deixa de prohibir les reunions socials i familiars de més de deu persones. A partir de dilluns, i de moment fins dilluns 5 de juliol, aquest veto caurà i passarà a ser només una recomanació. Per tant, les trobades socials es podran fer sense limitació de persones. També es permetrà que a les taules de bars i restaurants es pugui atendre fins a sis persones en espais interiors i fins a deu a les terrasses. Tot plegat, però, amb un ull posat en l'avanç de la variant Delta.

Pocs dubtes genera entre els experts el fet que la variant Delta, originada a l'Índia, va guanyant terreny a la soca britànica i acabarà sent dominant a Europa en poques setmanes. A Catalunya, per exemple, aquesta mutació provinent d'Àsia representava la setmana passada el 12% dels casos analitzats, i aquesta setmana ja s'ha situat per sobre del 20%. Les dades indiquen que la variant Delta és més transmissible i s'escapa parcialment de les vacunes.

"És molt probable que, si no passa aquest mes, al juliol sigui la predominant", ha corroborat el cap del servei de Microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Tomàs Pumarola. Ha avisat que les vacunes autoritzades no protegeixen tant dels contagis en el cas de la variant delta, però sí són eficaços per prevenir els seus efectes greus. Com que amb aquesta mutació circulant és més fàcil infectar-se encara que s'estigui vacunat, Pumarola ha recomanat en una entrevista a Rac1 que s'avanci l'administració de les segones dosis per garantir la "protecció total" de la població, ja que l'efectivitat de la primera "és molt inferior" en comparació a la pauta completa.

Així doncs, com afronta Andorra aquesta nova soca que serà dominant properament? Public Health England (PHE) ha difós aquesta setmana una publicació que, després de la pertinent investigació, assegura que haver rebut dues dosis de Pfizer o d'AstraZeneca protegeix eficaçment d'una hospitalització a causa d'aquesta variant asiàtica. Concretament, i segons la publicació, haver rebut les dues dosis de Pfizer/BionTech protegeix en un 96%, mentre que haver-ho fet amb Oxford/AstraZeneca ofereix una eficàcia del 92%.

És a dir, que aquestes dues vacunes, que de moment són les úniques que s'han posat a Andorra, protegeixen d'una manera similar contra les soques britànica i índia. Les autoritats sanitàries angleses han insistit, a partir de la publicació, de la “importància vital” de rebre els dos vaccins per frenar tant les variants del coronavirus actuals com les que vindran. L'estudi publicat va analitzar els casos de 14.000 persones que van contraure la variant Delta, entre el 12 d'abril i el 4 de juny, i de les quals 166 van haver de ser hospitalitzades.

Segons l'estudi, la variant Delta és un 60% més contagiosa que la britànica. De fet, és actualment la soca dominant al Regne Unit, on ha tornat a créixer el nombre d'hospitalitzacions. Aquest fet ha dut el primer ministre, Boris Johnson, a endarrerir la darrera fase de desconfinament, inicialment prevista per al 21 de juny, tot i que Anglaterra té un 57% de la població vacunable vacunada amb les dues dosis, i un 80% que ha rebut la primera.