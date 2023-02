Andorra i Espanya rubriquen el conveni sanitari

Andorra la VellaSegons fonts consultades per l'Agència de Notícies Andorrana aquest dimecres s'ha aprovat el protocol d'entesa entre Andorra i l'estat espanyol que permet la col·laboració sanitària entre Andorra i Catalunya. Aquest acord, llargament reivindicat des de la Seu d'Urgell, permetrà que els veïns i veïnes de l'Alt Urgell puguin ampliar les prestacions sanitàries a Andorra, concretament, a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així mateix, el conveni en qüestió també permetrà incrementar els serveis sanitaris als residents d'Andorra.

El conveni vigent fins a data d'aquest dimecres, firmat l'any 2010 per l'exconsellera de Salut de la Generalitat Marina Geli, ja permetia als residents de l'Alt Urgell utilitzar alguns dispositius sanitaris del Principat com ara el servei de diàlisi, colposcòpies, algunes determinacions d'anatomia patològica i també la col·laboració amb el servei de radiologia de l'hospital. El citat conveni, però, gaudia d'una garantia jurídica "feble", ja que no estava signat per les autoritats espanyoles. El nou acord, en aquest sentit, ha d'aportar una major cobertura legal entre les col·laboracions bidireccionals, una demanda que s'arrossega d'anys enrere i que ja s'havia treballat durant els mandats de l'antic ministre de Salut Joan Martínez Benazet.

Entre les demandes més sol·licitades, els residents de l'Alt Urgell reclamaven poder fer ús de les instal·lacions de l'UCI d'Andorra amb l'objectiu d'evitar desplaçaments més llargs a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida o a Barcelona, i també poder fer ús de certes especialitats hospitalàries que no disposa la Seu d'Urgell o que hi són amb una freqüència insuficient, com ara el servei de neurologia o dermatologia. Quant als beneficis per la part andorrana, el nou conveni permetrà que els residents andorrans es puguin beneficiar de l'alta especialització sanitària de Catalunya, per exemple, en l'àmbit de patologies greus o oncològiques.

El protocol, segons ha anunciat aquesta tarda el ministre de Salut en funcions, Jordi Font, també recull la voluntat d’intercanviar experiències en àrees específiques com la gestió d’emergències i medicina de catàstrofes a la zona fronterera comuna; col·laboració en matèria d’assistència sanitària i gestió compartida de recursos; cooperació en la formació i recerca; desenvolupament de la innovació tecnològica; col·laboració en especialitats assistencials; accés a medicaments i cooperació en matèria de donació i trasplantaments d’òrgans i teixits, entre altres.

A més, per tal de fer un seguiment del progrés dels punts previstos al protocol, Govern ha creat la comissió de seguiment, amb representants d'ambdós països que es reunirà una vegada a l'any. El Protocol entra en vigor aquest dimecres i es mantindrà per un període indefinit.